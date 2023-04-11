قال ميريل رادوي، مدرب نادي الطائي، إن يعتقد أن مسألة منافسة فريق الهلال على لقب دوري روشن أنتهت.

وأضاف، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم عقب مباراة فريقه أمام الهلال، أن فريق الهلال فريق كبير ويمتلك الشخصية، والفوز عليه صعب حتى لو عمل أي مدرب على وضع خطط وتكتيكات استثنائية.

وتابع :”عمدنا إلى تكثيف اللاعبين في الخطوط الخلفية في الدقائق الأخيرة للمباراة، لنحافظ على نقطة التعادل، كان من المفترض أن نستغل أفضليتنا في الشوط الأول ونسجل الهدف الثالث، فأنا أعتقد أنه يجب علينا تسجيل ثلاثة أهداف في أي مباراة نخوضها لنحقق الفوز”.

وأضاف :”كان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدفين في الشوط الأول لكن لم نوفق، والتبديلات التي قام بها مدرب الهلال في الشوط الثاني صنعت الفارق لصالحهم”.

ووجه الشكر إلى جماهير نادي الهلال على تحيتهم له، مشيرا إلى أن هذه اللجظة كانت لحظة عاطفية بالنسبة له.