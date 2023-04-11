شهدت حلقة برنامج “ستوديو 23” تقليد الفنان وليد قشران، لشخصية الإعلامي والمختص بشأن العقار، محمد الدريم.

وظهر وليد قشران متقمصا شخصية محمد الدريم، خلال ظهوره مع الفنان حبيب الحبيب الذي قام بدور رجل أعمال، ليقول له الأول: “لبى كبدك وكبد أبيك”، ثم سأله عن قيمة ثروته، ولكن الأخير تهرب من الإجابة.

وطلب وليد قشران، من حبيب الحبيب أن يعطيه من “عطايا الله”، ليرد عليه الأخير أنه أمامه 30 ثانية يطلب فيها ما يشاء، وبعد إنهاء التصوير، رفض حبيب الحبيب أن يعطيه أي شيء، وقال له: “تبي أفك وجهك الحين، ليش تحرجني على سناب”.