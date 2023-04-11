كشف جراح القلب البروفيسور زهير الهليس عن سبب الحالات التي يكون فيها الشخص ميت دماغياً لكنه يحرك بعض أعضاءه.
وقال زهير الهليس:هناك بعض الوظائف ممكن تتم عن طريق الحبل الشوكي – جزء الجهاز العصبي الموجود داخل سلسلة الظهر والبطن- وتسمى استجابة عصبية ليس لها دخل بالدماغ مثل حركة في اليد أو القدم”.
وتابع:” هذه الحركة تكون من الحبل الشوكي وليس لها علاقة بالدماغ، ولا تعني أن المريض سيعود له الوعي”، مبينا أن المريض يكون متوفي دماغيا ولا يمكن أن يعود.
البروفيسور زهير الهليس يفسّر بعض الحالات لشخص ميت دماغياً لكنه يحرك بعض أعضاءه #زهير_الهليس_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/dzuJnMAwE7
— الليوان (@almodifershow) April 10, 2023
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