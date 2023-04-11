كشف جراح القلب البروفيسور زهير الهليس عن سبب الحالات التي يكون فيها الشخص ميت دماغياً لكنه يحرك بعض أعضاءه.

وقال زهير الهليس:هناك بعض الوظائف ممكن تتم عن طريق الحبل الشوكي – جزء الجهاز العصبي الموجود داخل سلسلة الظهر والبطن- وتسمى استجابة عصبية ليس لها دخل بالدماغ مثل حركة في اليد أو القدم”.

وتابع:” هذه الحركة تكون من الحبل الشوكي وليس لها علاقة بالدماغ، ولا تعني أن المريض سيعود له الوعي”، مبينا أن المريض يكون متوفي دماغيا ولا يمكن أن يعود.