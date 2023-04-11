كشف جراح القلب البروفيسور زهير الهليس ، خلال لقاء ببرنامج ” الليوان ” ، عن سبب عدم إجرائه عملية القلب لوالدته قبل وفاتها.

وقال زهير الهليس ” بالنسبة للوالد والوالدة ، أن يكون أحدهما مريض أمامك وتشق صدره ، شيء إلى حد ما صعب ، وفي النهاية أقنعتها بإجراء العملية عن طريق أحد الزملاء” .

وتابع: معظم الجراحين يرفضون إجراء عمليات لأقاربهم إلا ما ندر ، بسبب العاطفة فهي تكون مسيطرة ، وتحس إنك إلى حد ما تخترق خصوصية المريض ، فعندما يكون قريب لك يكون شيء صعب.