وقال زهير الهليس إن السكتة القلبية تحدث فجأة وتكون نتيجة لسبب معين في القلب مثل انسداد الشرايين أو اضطرابات ضربات القلب، ما يؤدي إلى تحرك عضلة القلب بشكل غير منتظم، وعدم ضخ الدم بشكل جيد، وإذا استمر ذلك لفترة طويلة بدون إنعاش غالبا يتوفى المريض.

ولفت: السكتة الدماغية أصبحت شائعة ويمكن تحدث إذا كان الشخص نائم أو في السوق أو الشارع، والآن يوجد في معظم المولات جهاز إنعاش يعطي صعقة كهربائية للقلب ليحسن الوضع”.