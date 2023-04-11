وصف محمد الشلهوب لاعب الهلال السابق والمنتخب الوطني، شعوره عند تلقيه خبر وفاة والده خلال لعبه لمباريات بطولة آسيا.

وقال محمد الشلهوب: وفاة والدي كانت صدمة قوية لي، مشيرا إلى أنه تلقى خبر وفاة والده بعد مباراة الهلال ضد الوحدة الإماراتي في أبو ظبي في كأس آسيا.

وتابع: تأثرت كثيرا بوفاة والدي والدتي، كما دعا لهما بالمغفرة والرحمة.