وصف محمد الشلهوب لاعب الهلال السابق والمنتخب الوطني، شعوره عند تلقيه خبر وفاة والده خلال لعبه لمباريات بطولة آسيا.
وقال محمد الشلهوب: وفاة والدي كانت صدمة قوية لي، مشيرا إلى أنه تلقى خبر وفاة والده بعد مباراة الهلال ضد الوحدة الإماراتي في أبو ظبي في كأس آسيا.
وتابع: تأثرت كثيرا بوفاة والدي والدتي، كما دعا لهما بالمغفرة والرحمة.
محمد الشلهوب يصف شعوره عند تلقيه خبر وفاة والده خلال لعبه لمباريات بطولة آسيا #ذات_محمد_الشلهوب @mbsh_10 @Samialjaber pic.twitter.com/Esx6PIvYz9
— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 10, 2023
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