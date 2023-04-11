قال الإعلامي عبدالرحمن الحميدي، إنه حسب المصادر وصل لنادي الهلال خطاب من لجنة الحكام تدعو النادي لزيارة غرفة الـVAR لسماع التسجيلات.

يذكر أن عبدالرحمن الحميدي أوضح أنه حسب المصادر لم تصل حتى الآن لإدارة ‎الهلال التسجيلات الصوتية بين الحكم وغرفة الـVAR.

ولفت عبدالرحمن الحميدي: حسب المعلومات إدارة الهلال لم تعلم عن بقية مباريات الجدول إلا عن طريق الإعلام.