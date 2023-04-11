وجه الناقد الرياضي سعود الصرامي، رسالة لجماهير ‎النصر بشأن طموحاتهم.

وقال الصرامي خلال حديثه على برنامج “الديوانية”: كلمة أقولها للتاريخ لجماهير ‎النصر طموحاتكم لن تتحقق إلا بتواجد أحد الأساعدة أو كليهما ” أقصد سعود السويلم وسعود الصرامي”.