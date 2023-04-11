وجه الناقد الرياضي سعود الصرامي، رسالة لجماهير النصر بشأن طموحاتهم.
وقال الصرامي خلال حديثه على برنامج “الديوانية”: كلمة أقولها للتاريخ لجماهير النصر طموحاتكم لن تتحقق إلا بتواجد أحد الأساعدة أو كليهما ” أقصد سعود السويلم وسعود الصرامي”.
#سعود_الصرامي | @L9arami
كلمة أقولها للتاريخ لجماهير #النصر طموحاتكم لن تتحقق إلا بتواجد أحد الأساعدة أو كليهما " أقصد سعود السويلم وسعود الصرامي"
#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/rHkIK4hin5
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 10, 2023
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