تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫08365 مقابل الريال 0٫24492
الدولار: 3٫75215 مقابل الريال الواحد 0٫26651
درهم إماراتي: 1٫02169 مقابل الريال الواحد 0٫97877
ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72841
دينار أردني:5٫28925 مقابل الريال الواحد 0٫18906
دينار كويتي:12٫23035 مقابل الريال الواحد 0٫08176
دينار بحريني: 9٫95292 مقابل الريال الواحد 0٫10047
الريال القطري: 1٫03053 مقابل الريال الواحد 0٫97038
الدرهم المغربي: 0٫36744 مقابل الريال الواحد 2٫72151
الجنيه المصري:0٫12098 مقابل الريال الواحد 8٫26601
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