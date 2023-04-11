أوضح المعلق العماني خليل البلوشي، أن جمهور الهلال ساهم في شهرتي في ذلك المجال.

وأشار خليل البلوشي: كان لدي ارتباط مختلف مع جمهور الهلال الذي ساهم في الحصول على وضعي خلال السنوات الماضية.

وقال إن دوري أبطال آسيا كان له فيه محطات مع الجمهور، مشيرا: أتابع المباريات والمعلقين وتأثرت كثيرًا بعدد من المهلمين في مجال التعليق الرياضي مثل يوسف سيف وناصر الأحمد.

وتابع أن هدفه من العمل بمجال التعليق الرياضي لم يكن هدفا ماديًا، بل إنني كنت أنفق على التعليق على مباراة أكثر مما أتقاضاه.