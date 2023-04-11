أكد الأمير نواف بن محمد عضو شرف الهلال، أن الحكم ماجد الشمراني، حكم مباراة نادي الهلال أمام الطائي وضع نفسه وزملاءه في موقف محرج ومن الممكن ان يبعدوا عن المباريات الكبيرة.

وقال الأمير نواف، عبر برنامج “أكشن مع وليد”، أن لاعبي الهلال كانوا مرهقين بشكل كبير فضلًا عن عدم التجانس بسبب وجود تغيير شامل، لافتًا إلى أن المنافسة على الدوري ستكون بين الاتحاد و النصر، والمتصدر هو الأقرب.