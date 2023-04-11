أعلنت وزارة التعليم، عن حسم درجة من درجات المواظبة عن كل يوم غياب بدون عذر في الأسبوع الدراسي الذي يسبق أي إجازة رسمية، بما في ذلك إجازة عيد الفطر أو الأسبوع الذي يلي أي إجازة بعد العودة للدراسة.

وأوضحت الوزارة، في قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام، أن تقييم المواظبة لطلاب الصفين الأول والثاني يكون بشكل وصفي وتخصصي للطلاب من الصفوف الثالث الابتدائي وحتى الثالث المتوسط 100 درجة لكل فصل دراسي.

وأضافت أن من ثم يؤخذ متوسط الدرجات وتخصص 100 درجة لطلاب المرحلة الثانوية في كل مستوى دراسي ويحسب للطالب المتوسط عن جميع الفصول الدراسية عند التخرج وتظهر في نتيجة الطالب دون أن تدخل في المعدل التراكمي وتكون أحد متطلبات الحصول على مرتبة الشرف الأولى وتدون في حقل خاص بها في كشف بطاقة الدرجات ويعد الحقل جزءاً لا يتجزأ من أي كشف للدرجات تصدره المدرسة.