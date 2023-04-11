أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي أن معجون الأسنان لا يعالج الحروق، وقد يضاعف المشكلة.

وأشار مجلس الصحة إلى إن معجون الأسنان قد يحتوي على مواد تشعر المصاب بالبرودة، والمواد الكيميائية الموجودة به قد تضاعف المشكلة ولا تعتبر حلاً.

وقال : كما هو الحال بالنسبة لزيت الزيتون والزبدة فهما يزيدان الحرارة، لذا ينصح عند التعرض للحريق اتباع الإسعافات التالية

وأضاف “حيث يجب وضع المنطقة المحروقة تحت ماء فاتر لمدة 10 – 20 دقيقة، ويمكن بعدها استخدام الكريمات الخاصة بمعالجة الحروق، وطلب المساعدة في حال استمرار الألم”