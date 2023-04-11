كشفت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

وأوضحت شركة مصفاة سامرف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني أجهزة.

– مخطط مشروع الصيانة المدنية.

– فني تحليل/ صيانة الأجهزة (للخريجين).

– فني كهربائي (للخريجين).

– فني أجهزة (للخريجين).

– فني ماكينات (للخريجين).

– فني ميكانيكي (للخريجين).

وأفادت شركة مصفاة سامرف، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 إبريل 2023م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 إبريل 2023 من خلال الموقع .