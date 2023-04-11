كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، المتوقعة اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة، لافتًا إلى أن أبها والباحة تسجلان أدنى درجة حرارة بـ 12 درجة مئوية، بينما تسجل جدة والقنفذة أعلى درجة حرارة بـ 37 درجة مئوية.

وأوضح مركز الأرصاد، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: جدة والقنفذة 37 درجة مئوية، مكة المكرمة 36، جازان وشرورة 35، المدينة المنورة والدمام وينبع والخرج وحفر الباطن 33، الرياض 32 درجة مئوية.

وتصل درجات الحرارة الكبرى على مدن بريدة والعلا وبيشة 30، عرعر 27، سكاكا 26، حائل 25، الباحة وأبها 24، القريات 23 درجة مئوية، أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فهي كالتالي: أبها والباحة 12 درجة مئوية، الطائف 14، طريف 15، بيشة 16، المجمعة والعلا وبريدة 17، الرياض 19، المدينة المنورة والخرج 20، الأحساء 21، مكة المكرمة 23، جدة 27 درجة مئوية.