توجد عدة عوامل تتسبب في الإصابة بمرض السكري ومنها الأطعمة والفواكه الغنية بالسكريات، كما يمكن أن يؤثر الإجهاد في مستويات السكر بالدم في الجسم.

ويمكن أن ترفع التمارين المكثّفة، مستويات السكر في الدم، وتقترح جمعية السكري الأمريكية (ADA) أن معظم أشكال التمارين الهوائية وتمارين القلب والأوعية الدموية يمكن أن تخفض مستويات الجلوكوز لديك، ومع ذلك، فإن الأنشطة مثل التدريب عالي الكثافة ورفع الأثقال يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم.

وذكرت الأبحاث، أن النوم غير الكافي وغير المنتظم يمكن أن يؤدي إلى عدم تحمُّل الجلوكوز ما يؤثر في مستويات السكر بالدم إضافة إلى ذلك، قلة النوم تؤثر بشكل مباشر في كيفية إنتاج الجسم للهرمونات الأخرى التي تؤثر في نسبة السكر بالدم.