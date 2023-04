أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذير أمني عال الخطورة على منتجات Apple.

وأصدرت Apple عدة تحذيرات لمعالجة عدد من الثغرات في المنتجات التالية:

– Big Sur 11.7.6

متوفر للمنتجات التالية : mac0S Big sur

MacOs Monterey 12.6.5

متوفر للمنتجات التالية : mac0SMonterey

متوفر للمنتجات التالية:

– iOS 15.7.5 and iPadOS 15.7.5

iPhone 6s (all models)

iPhone 7 (all models)

iPhone SE (1st generation)

iPad Air 2

iPad mini (4th generation)

iPod touch (7th generation)

وذكر المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:

– تنفيذ تعليمات برمجية

ويوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات عبر الموقع .