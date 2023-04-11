أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذير أمني عال الخطورة على منتجات Apple.
وأصدرت Apple عدة تحذيرات لمعالجة عدد من الثغرات في المنتجات التالية:
– Big Sur 11.7.6
متوفر للمنتجات التالية : mac0S Big sur
MacOs Monterey 12.6.5
متوفر للمنتجات التالية : mac0SMonterey
متوفر للمنتجات التالية:
– iOS 15.7.5 and iPadOS 15.7.5
iPhone 6s (all models)
iPhone 7 (all models)
iPhone SE (1st generation)
iPad Air 2
iPad mini (4th generation)
iPod touch (7th generation)
وذكر المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:
– تنفيذ تعليمات برمجية
ويوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات عبر الموقع .
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