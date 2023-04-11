أعلنت فورد عن السيارة Transit Courier الجديدة التي صممت لتكون سيارة عملية متعددة الاستخدامات.

وتميزت السياره بهيكل ميني فان وصندوق أمتعة كبير يمكّن من استخدامها كسيارة نقل صغيرة، كما يمكن طي الصف الخلفي من مقاعدها لتحصل المركبة على مساحة نقل وتخزين كبيرة.

وجاءت السيارة أكبر من مركبات Transit Courier السابقة، وحصلت على هيكل بطول 4 أمتار و40 سنتيمترا، كما تغيّر تصميمها الخارجي، وزودت بواجهة أمامية جديدة وتصميم مختلف للمصابيح وممتصات للصدمات.

والجدير بالذكر أن السيارة ستطرح بعدة نماذج، نموذج مجهز بمحركات بنزين اقتصادية EcoBoost بسعة 1.0 ليتر وعزم 100 أو 125 حصانا، ونموذج مجهز بمحرك EcoBlue بسعة 1.5 وعزم 100 حصان، ونموذج مزود بمحركات كهربائية صديقة للبيئة.