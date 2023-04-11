ضبطت أجهزة الأمن المصرية القبض على صاحبة قناة “أم لبانة” بموقع TikTok حيث أمرت النيابة العامة باحتجازها مدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

واعتادت الفتاة بث مقاطع فيديو “تيك توكية” الطراز وخادشة للحياء، حيث قامت الإدارة العامة لمباحث الآداب بقطاع الشرطة، برصد ما تبثه في قناتها من فيديوهات ونسخت نماذج عنها قد تدينها أمام القضاء.

كما كشفت مباحث الآداب بتحرياتها أن “التيك توكية” تنشر الفيديوهات لتحقيق نسب مشاهدات عالية والحصول على أموال عن طريق خاصية “الكاش” مقابل الترويج، ومن ثم تم اعتقالها و أحالتها إلى القضاء بتهمة إشاعة الفسق والفجور.