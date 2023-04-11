توقع الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة السادسة عشرة خلال الـ 36 ساعة المقبلة من اليوم الثلاثاء إلى غد الأربعاء.

وقال “الحصيني”، عبر حسابه على “تويتر”، أن حالة الاستمرار الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة والشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية ونجران، تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان، لكن بشكلٍ أقل ممّن كان عليه الأيام الماضية.

وأضاف: “تمتد -الممطرة- إلى أجزاءٍ من اليمن وعُمان والكويت والإمارات بأمطارٍ متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد، مع فرصة سيول تُسْبَق برياحٍ مغبرة؛ إلا أن يصرفها الله”.