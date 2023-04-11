الاعداد السابقة للصحيفة
الثلاثاء11 ابريل

أمريكا.. انفاق 5 مليارات دولار لتسريع تطوير لقاحات جديدة لـ«كوفيد»

منذ 11 دقيقة
0
0
أمريكا.. انفاق 5 مليارات دولار لتسريع تطوير لقاحات جديدة لـ«كوفيد»
تابعوا صدي على

تعتزم الحكومة الأميركية إنفاق أكثر من 5 مليارات دولار، في مسعى لتسريع جهود تطوير لقاحات وأدوية جديدة لمرض «كوفيد – 19».

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة : «في حين أن لقاحاتنا لا تزال فعالة للغاية في الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفاة فهي أقل قدرة على تقليل الإصابات ونقل العدوى بمرور الوقت».

وأضاف: «المتحورات الجديدة وفقدان المناعة بمرور الوقت ربما يستمران في تحدي أنظمة الرعاية الصحية لدينا بالسنوات المقبلة».

وقال المسؤول بإدارة بايدن: «مشروع الجيل التالي سيعجل بتطوير الجيل القادم من اللقاحات والأدوية من خلال تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص».

وأضاف: «ضخ 5 مليارات دولار على الأقل سيساعد في تحفيز التقدم العلمي في مجالات لها مزايا كبيرة للصحة العامة للشعب الأميركي بهدف تطوير أدوات آمنة وفعالة للشعب الأميركي».

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

أمريكا.. انفاق 5 مليارات دولار لتسريع تطوير لقاحات جديدة لـ«كوفيد»

أمريكا.. انفاق 5 مليارات دولار لتسريع تطوير لقاحات جديدة لـ«كوفيد»

منذ 11 دقيقة
0
1100
تمديد مواعيد خدمة النقل الترددي والنقل العام في المدينة المنورة خلال العشر الأواخر من رمضان

تمديد مواعيد خدمة النقل الترددي والنقل العام في المدينة المنورة خلال العشر الأواخر من رمضان

منذ 21 دقيقة
0
1100
“العليان القابضة” توفر وظائف شاغرة

“العليان القابضة” توفر وظائف شاغرة

منذ 26 دقيقة
0
1116
بالفيديو.. لحظة قيام لص بسرقة أموال التبرعات من داخل مسجد

بالفيديو.. لحظة قيام لص بسرقة أموال التبرعات من داخل مسجد

منذ 31 دقيقة
0
757
&#8221; الهلال الأحمر&#8221; يعلن تدشين أول جهاز إنعاش في مساجد الرياض

” الهلال الأحمر” يعلن تدشين أول جهاز إنعاش في مساجد الرياض

منذ 36 دقيقة
0
1168