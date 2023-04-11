أمريكا.. انفاق 5 مليارات دولار لتسريع تطوير لقاحات جديدة لـ«كوفيد»

تعتزم الحكومة الأميركية إنفاق أكثر من 5 مليارات دولار، في مسعى لتسريع جهود تطوير لقاحات وأدوية جديدة لمرض «كوفيد – 19».

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة : «في حين أن لقاحاتنا لا تزال فعالة للغاية في الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفاة فهي أقل قدرة على تقليل الإصابات ونقل العدوى بمرور الوقت».

وأضاف: «المتحورات الجديدة وفقدان المناعة بمرور الوقت ربما يستمران في تحدي أنظمة الرعاية الصحية لدينا بالسنوات المقبلة».

وقال المسؤول بإدارة بايدن: «مشروع الجيل التالي سيعجل بتطوير الجيل القادم من اللقاحات والأدوية من خلال تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص».

وأضاف: «ضخ 5 مليارات دولار على الأقل سيساعد في تحفيز التقدم العلمي في مجالات لها مزايا كبيرة للصحة العامة للشعب الأميركي بهدف تطوير أدوات آمنة وفعالة للشعب الأميركي».