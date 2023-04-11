أكد زعيم المعارضة التركية ومرشح تحالف الأمة المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، إنه إذا بقي الرئيس رجب طيب أردوغان، في الحكم فسيصل سعر البصلة إلى 100 ليرة (حوالي 6 دولار).

وشارك كليتشدار أوغلو مقطع فيديو من مطبخ منزله، خاطب فيه المتابعين، وهو ممسكا بصلة في يده، وقال: “إنهم يدركون جيدا أنهم لم يعودوا مقنعين، لذلك بدأوا دعاية رهيبة للافتراء والأكاذيب والاحتيال من أجل التستر على الحقائق، .”

وأضاف:” يحاولون خداعكم بكل أنواع الأجندات الغريبة والمصطنعة مثل افتراءات حزب العمال الكردستاني، والإساءة الدينية بخصوص سجادة الصلاة. في الواقع، إنهم يسخرون من عقولكم. إنهم لا يحترمون مواطنيهم. لم يعد لديهم شيء ليقولوه”.