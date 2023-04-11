أوقفت لجنة التحكيم التابعة لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس حتى انتهاء التحقيق في واقعة ضربه مدافع ليفربول الأسكوتلندي آندي روبرتسون بالكوع، عقب نهاية الشوط الأول من المباراة ضد آرسنال الأحد.

وظهرت لقطة لروبرتسون مدافع ليفربول وهو يتجه نحو قسطنطين للاعتراض بين شوطي المباراة، لكن الأخير دفع اللاعب بمرفقه، واستكمل طريقه.

وصرخ روبرتسون: «لقد ضربني بمرفقه في حنجرتي، ضربني مساعد الحكم في حلقي!». وتلقى روبرتسون بطاقة صفراء بسبب الاعتراض من الحكم بول تيرني في أثناء خروج اللاعبين، والتوجه للنفق المؤدي لغرفة خلع الملابس.

وقالت الهيئة المسؤولة عن التحكيم عبر بيان: «لن تعين لجنة الحكام قسطنطين هاتزيداكيس لأي مباراة في مسابقاتها، في أثناء تحقيق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالحادث، الذي يتعلق بالحكم المساعد ومدافع ليفربول».