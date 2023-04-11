أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع بنسبة 0.5 %، ليغلق عند 10849 نقطة (- 56 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.1 مليار ريال.

وأنهت أسهم مصرف الراجحي، الأهلي السعودي، وسابك، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و2 %.

وأغلق سهم بنك الاستثمار، عند 16.52 ريال (- 4 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 0.45 ريال للسهم عن النصف الثاني 2022.

وتصدر سهما مسك، والباحة، تراجعات اليوم بنسبة 5 %.

في المقابل، صعد سهما مجموعة الحكير، وتوبي، بأكثر من 2 %، عند 25.30 ريال (+ 2 %) للأول و255 ريالا (+ 5 %) للثاني، عقب الإعلان عن توصيات بتجزئة القيمة الاسمية للسهم.

وارتفعت أسهم علم، وسيرا، واتحاد اتصالات، وزين السعودية، وذيب، ودور، بنسب تراوح بين 2 و4 %.