كشف المحامي والمختص بالقضايا المالية والمصرفية عاصم العيسى، عن تغريم 14 شركة أسمنت بمبلغ 140 مليون ريال بعد اتفاقها رفع الأسعار .

وقال العيسي خلال حديثه على قناة الإخبارية :” أن بعض الشركات تخفض الأسعار لطرد شركة منافسة من السوق والإضرار بها”، لافتًا أن النظام مهم لحماية عدة أطراف منها الشركات المنافسة .