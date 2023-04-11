كشف المحامي والمختص بالقضايا المالية والمصرفية عاصم العيسى، عن تغريم 14 شركة أسمنت بمبلغ 140 مليون ريال بعد اتفاقها رفع الأسعار .
وقال العيسي خلال حديثه على قناة الإخبارية :” أن بعض الشركات تخفض الأسعار لطرد شركة منافسة من السوق والإضرار بها”، لافتًا أن النظام مهم لحماية عدة أطراف منها الشركات المنافسة .
فيديو | المحامي والمختص بالقضايا المالية والمصرفية عاصم العيسى: تغريم 14 شركة أسمنت بمبلغ 140 مليون ريال بعد اتفاقها رفع الأسعار رادع وهذا هو الحد الأقصى للعقوبة.. بعض الشركات تخفض الأسعار لطرد شركة منافسة من السوق والإضرار بها #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/icM3xm5IsC
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) April 11, 2023
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