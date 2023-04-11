يبحث مسؤولي نادي ريال مدريد تقديم عرض للمهاجم النيجيري الشاب صامويل تشوكويزي الذي ينتهي تعاقده مع فياريال الإسباني صيف 2024.

وقدم تشوكويزي مباراة أسطورية أمام ريال مدريد قبل يومين إذ قاد فريقه للفوز على ريال مدريد في سانتياغو برنابيو 3/2 بعد أداء مميز للغاية جعله محط أنظار الجميع.

وسجل المهاجم البالغ 23 عامًا هدفين من 3 أهداف لفريقه في شباك تيبو كورتوا؛ ما أضعف فرص حامل لقب الدوري الإسباني في استكمال المنافسة على اللقب.

وأشارت تقارير إسبانية أخرى إلى اهتمام ريال مدريد أيضًا بالمهاجم الإسباني الشاب داني أولمو مهاجم لايبزيغ الألماني.