أوضحت لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن القائمة النهائية المترشحة لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته الخامسة ستكشف عنها يوم 25 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت اللجنة في بيان : «تلقت لجنة الانتخابات خطاباً من مركز التحكيم الرياضي يوم الاثنين، العاشر من أبريل، والمتضمن إفادة رئيس غرف التحكيم المؤقتة للنظر في طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة من اللجنة الانتخابية بالاتحاد السعودي لكرة القدم بأنه لم يتم تقديم أي طلب تحكيم استئنافي على أي من قرارات اللجنة خلال فترة فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد».

يذكر أنه ستتم تزكية ياسر المسحل لدورة انتخابية جديدة، وذلك بعد أن ظل مرشحاً وحيداً لرئاسة اتحاد كرة القدم السعودي، وشهدت قائمة المسحل الجديدة تغيراً في حضور لمياء بنت بهيان بمنصب نائب الرئيس، عوضاً عن خالد الثبيتي الذي ظهر في القائمة، لكن بوصفه عضو مجلس إدارة.