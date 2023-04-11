أعلنت هيئة السوق المالية إحالة عدد 17 مشتبه به لمخالفتهم للمادة الـ 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وأضافت أن أحد المشتبه بهم أدار محفظتين استثماريتين عائدتين لمستثمرين في السوق المالية السعودية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، واستخدامهما بالاشتراك مع المشتبه بهم الآخرين في ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، وتدعو الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية.