أعلن البنك المركزي السعودي تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة – الأفراد نسبة 62% لعام 2022م من إجمالي كافة عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد في المملكة، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – والتي حددت بـ 60% للعام 2022م.

وأضافت أن تحقيق هذه النسبة متزامنًا مع النمو المستمر والمتسارع الذي شهده قطاع المدفوعات في المملكة خلال الأعوام الماضية، وذلك نتيجة للتطور الكبير والملحوظ في البنية التحتية للمدفوعات في المملكة، وما صاحبه من تحسين وتطوير لأنظمة المدفوعات القائمة وإطلاق لأنظمة مدفوعات جديدة وخدمات حديثة.

وأبانت أن أعداد عمليات مدفوعات البطاقات سجلت عبر نظام المدفوعات الوطني “مدى” رقمًا قياسيًا غير مسبوق خلال العام 2022م، حيث بلغ عدد عمليات البطاقات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع في المملكة 7.2 مليار عملية، بنسبة نمو بلغ 40 % مقارنة بالعام السابق.

كما شهدت أيضًا عمليات بطاقات مدى المنفذة عبر الإنترنت نموًا بنسبة 76%مقارنة بالعام السابق، ليبلغ عدد العمليات المنفذة 610 مليون عملية خلال العام 2022م، إضافة إلى نمو أعداد أجهزة نقاط البيع المنتشرة في أنحاء المملكة بنسبة 42 % مقارنة بالعام السابق لتبلغ 1.4 مليون جهاز بنهاية العام 2022م.