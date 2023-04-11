روى المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، فهد الرشيد، موقفا تم على إثره استدعاءه من جانب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله، بسبب تعطل ثلاث لمبات على طريق المطار.

وقال الرشيد عبر برنامج “حكاية وعد”: “كان سمو الأمير في طريقه للمطار ورأى ثلاث لمبات في الشارع لا تعمل”، مضيفا: “لم أعرف أنا بالموضوع حتى اتصل بي رئيس الديوان الملكي وقال لي إن سمو الأمير لاحظ أن هناك ثلاث لمبات في طريق المطار (لا تعمل) ونريد التحقيق معك”.

وأضاف: “جاء بي وبوزير النقل آنذاك على ما أعتقد، والأمانة، جابنا كلنا وسألنا عن سبب عدم عمل اللمبات الثلاث وكانت رسالة واضحة من سمو الأمير، ولا أعتقد أنها كانت حول اللمبات بل كانت للتذكير بأنني عُينت من ولاة الأمر لأخدم المواطن”.

وتابع: “فقد ذكرني الأمير بهذا الاستدعاء مرة ثانية أن وظيفتي اليوم تكليف وليست تشريف ويجب أن يصل صوت المواطن، وليس ولي العهد فقط، لكل مسؤول والأفضل أن تستبقه”.