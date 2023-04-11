دشن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون حملة توعوية تحت شعار ” #نبغاها_صفر ” والتي تهدف لرفع الوعي لدى المجتمع بخطورة الألعاب النارية والوقاية من إصابات العين الناتجة عن اللعب بالألعاب النارية وبالتالي تقليل معدل الاعتلال البصري والعمى في المملكة العربية السعودية .

وتتضمن الحملة التوعية الصحية حول الأضرار الصحية المرتبطة باستخدام الألعاب النارية وكيفية الحد من هذه المخاطر .

وتشمل الحملة أيضاً نصائح حول كيفية الحفاظ على العيون والوقاية من الأضرار الناجمة عن استخدامها والمخاطر التي قد تسببها كالحروق والتلف الدائم للعيون وفقدان البصر والتي ستنطلق يوم الثلاثاء ٢٠ رمضان.

يشار إلى أن انطلاق هذه الحملة يأتي قبيل مناسبات الأعياد والتي ترتبط عادةً بإقتناء الألعاب النارية.