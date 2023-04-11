وجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، اليوم الثلاثاء، رسالة مؤثرة لابنه الراحل “المهند” المتوفى منذ 3 سنوات.

ونشر الحقيل رسالة مضمونها: “مضت 3 سنوات بالأمس كان معنا جالسا بيننا بضحكاته ومزاحه وحركاته المضحكة، لكنه رحل تاركا لنا ذكراه الطيبة والشوق الكبير إليه، جاء للدنيا خفيفا ورحل خفيفا، ولكن جزءا كبير وثمينا منا رحل معه”.

وأضاف: “ما زالت غصة ذلك اليوم 19-9 عالقة في العقل والقلب، رحل، لكن طيفه الجميل لا زال يرافقني ويؤنسنا بتذكر وجهه الباسم”.

يذكر أن المهند بن ماجد الحقيل توفي إثر نوبة قلبية عن عمر يناهز 16 عاماً، في عام 2020.