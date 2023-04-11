أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان، موعد بداية إحياء الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.
وقال الشيخ السليمان، خلال لقائه في برنامج فتاوى، أن بداية إحياء الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، من بعد صلاة العشاء، فيما يتعلق بالقيام.
وتابع : “لو أن مسافرًا جمع ما بين صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم، فيبدأ صلاة القيام من بعد أن صلى العشاء ولو كان ذلك في وقت صلاة المغرب”.
وأضاف أنه على المسلم أن يبدأ من بعد غياب الشمس في كل ليلة من هذه الليالي العشر، ويمارس شعائره الدينية من أدعية وأذكار، ويجتهد لأن المقصود من ذلك كله الاستفادة من هذه الأيام، لأن بها ليلة القدر وهي ليلة خير من ألف شهر.
#فتاوى | إذا أردت أن أحيي ليالي العشر الأواخر من رمضان متى أبدأ؟ الشيخ عبدالسلام السليمان يجيب. #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/Koh885MF89
— قناة السعودية (@saudiatv) April 11, 2023
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