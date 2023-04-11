قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي 3 مباريات في مسابقة كأس مصر، بعد طرده في مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، أمس الإثنين؛ لاعتدائه على لاعب بيراميدز بدون كرة.

كما تم توقيع عدد من العقوبات على فريقي الأهلي وبيراميدز عقب اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الإثنين بنهائي كأس مصر.

وجاءت العقوبات كالتالي:

1- توقيع عقوبة على النادي الأهلي قدرها 20 ألف جنيه للسباب الجماعي.

2- توقيع غرامة مالية 20 ألف جنيه علي النادي الأهلي لنزول اللاعبين أرض الملعب بدون إذن، للاحتفال عقب إحراز الفريق الهدف الأول.

3- إيقاف محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي 3 مباريات في مسابقة كأس مصر.

4- توقيع غرامة 25 ألف جنيه علي نادي بيراميدز لتكرار الاعتراض من قبل الجهاز الفني على حكم المباراة.

يذكر أن الأهلي توج بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة 38 في تاريخه بفضل هدف من حمدي فتحي في الوقت الإضافي منح فريقه الفوز 2-1 على بيراميدز في نهائي نسخة موسم 2021-2022 في استاد القاهرة، اليوم الاثنين.