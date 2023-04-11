اختتم مسلسل “طاش العودة” قصصه، اليوم (الثلاثاء)، بعرض آخر حلقاته والتي حملت عنوان “بين نارين” حيث عرض فيها قصة امرأة متزوجة من رجلين في الوقت ذاته.

وتبدأ القصة بإفاقة الفنان “عبدالله السدحان” من غيبوبته ليتفاجئ بأن زوجته قامت خلعه والزواج من رجل آخر وهو الفنان “ناصر القصبي”.

ودار صراع ومنافسة كبيرة بين “القصبي” و”السدحان” على زوجتهما “نجلاء” التي كانت مترددة من ستختار منهما لتكمل معه حياتها، وخلال ذلك اكتشف “السدحان” أن “القصبي” متزوج من سيدة أخرى تدعى “ليلي” ولديه أولاد منها، فاستغل ذلك وكشف الحقيقة أمام نجلاء الأمر الذي جعل الأخير تطرد “القصبي” من حياتها.

وحاولت نجلاء العودة لـ”السدحان” إلا أن الأخير رفض أن يكون بديل في حياتها، وغادر منزلها، وعندما عاد “القصبي” لمنزل زوجته أم أطفاله بعد 6 شهور تفاجئ بوجود “السدحان” في منزلها ليدرك في النهاية أن زوجته تركته وأصبحت مع “السدحان” فتركهما ورحل بعيدا عنهما.

كما حرص صناع العمل في الحلقة الأخيرة المذاعة على قناة mbc على الإشارة لأبرز الفنانين الذي رحلوا بعرض صورهم، وذلك وفاء لذكراهم.