تتنوع أسعار الفنادق بجوار المسجد الحرام حسب قرب المسافة من الحرم المكي الشريف، وكلما كانت الفنادق أقرب إلى الحرم؛ كانت الأسعار أعلى بسبب الحرص والإقبال على الإقامة في هذه الفنادق.

كما تختلف مستويات الفنادق بين الـ 3 نجوم أو الـ 5 نجوم حسب الخدمات التي يتم تقديمها للزائرين.

وحسب ما هو متداول في “تويتر”، بشأن أسعار الفنادق حيث أعلنت بعض الفنادق عن أسعار تبدأ من 300 ريال للغرفة.

بينما وصلت بعض أسعار الغرف لـ 500 ريال لليلة الواحدة، حسب القرب من الحرم.

وتضاعفت أسعار الغرف في العشر الأواخر من رمضان حيث وصلت إلى 4000 ريال و5000 ريال للغرفة، حسب ما أعلنته بعض الفنادق حول أسعار الغرف في العشر الأواخر من رمضان لاسيما القريبة جدا من الحرم.