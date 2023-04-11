قاطع محتجون خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لاهاي اليوم الثلاثاء، ليرد بقوله “إن من لا يحترمون العملية الانتخابية والقادة المنتخبين يعرضون الديمقراطية للخطر”.

وصرخ رجل قائلا: “أين الديمقراطية الفرنسية؟ متى خسرناها؟” فيما علت صيحات آخرين بأمور تتعلق بتغير المناخ وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية.

ورفع أحد المحتجين لافتة كتب عليها “رئيس العنف والنفاق”، فيما حاول ماكرون لبضع دقائق أن يكون صوته مسموعا وسط صيحات المحتجين.

ويواجه ماكرون، احتجاجات شديدة في الداخل منذ أسابيع على قانون سيمدد سن التقاعد للفرنسيين.