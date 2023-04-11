ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بأخبار حول تداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دوليًا.

وتوضيحاً لهذا الأمر أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا، اليوم الثلاثاء، أنه قام بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دولياً، مشددة على أن كافة اللحوم المتداولة بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة سليمة وآمنة وخالية من أي هرمونات محظورة دولياً، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات الرقابية المعنية، من خلال سحب عينات عشوائية منها وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المصرية.

وأشارت إلى شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق والمجازر وأماكن عرض وبيع اللحوم بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذبحها داخل المجازر المعتمدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال ضبط أي مخالفات.