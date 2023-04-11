أكد مدير الأمن العام، الفريق محمد البسامي، أنهم جاهزون للتعامل مع الكثافات التي تتزامن مع العشر الأواخر من رمضان.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، أن خطط العمرة حققت أهدافها وجاهزون للتعامل مع الكثافات.

ولفت إلى أنه مع ارتفاع كثافة المعتمرين تم تخصيص مقدمة الدور الأول والسطح للطواف إضافة إلى الصحن والدور الأرضي.