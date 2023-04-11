شهدت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج “ستوديو 23” تقليد مشهور مواقع التواصل الاجتماعي عبدالرحمن المطيري.
وقام الفنان وليد قشران، بتقليد شخصية المطيري، في قيامه بالإعلانات لأي منتج، مؤكدا أنه يقوم بالإعلان لوجه الله.
ويضم “ستوديو 23” نخبة من نجوم الكوميديا متضمنا فقرة التقليد التي حققت حضوراً عالمياً في الموسم الماضي إثر تقليد بعض الشخصايات المعروفة.
عرفتوه ولا لا ؟🤣🤣 @W_Z_4
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/Ml8HPy53yN#ستوديو23#رمضان_يجمعنا#MBC1 pic.twitter.com/7JIh5pg4uf
— MBC1 (@mbc1) April 11, 2023
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