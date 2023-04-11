شهدت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج “ستوديو 23” تقليد مشهور مواقع التواصل الاجتماعي عبدالرحمن المطيري.

وقام الفنان وليد قشران، بتقليد شخصية المطيري، في قيامه بالإعلانات لأي منتج، مؤكدا أنه يقوم بالإعلان لوجه الله.

ويضم “ستوديو 23” نخبة من نجوم الكوميديا متضمنا فقرة التقليد التي حققت حضوراً عالمياً في الموسم الماضي إثر تقليد بعض الشخصايات المعروفة.