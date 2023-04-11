أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الثلاثاء، عن صدور حكم حضوري بالحبس المشدد لأربع سنوات بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش.

وذكرت في بيان صحفي أن “قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدر حكما حضوريا يقضي بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني لقيامه بمخالفة واجبات وظيفته عمدا، والتسبب في إضرار المال العام”.

وبينت أن “الضرر المالي بلغ 47 مليار دينار عراقي” نحو 40 مليون دولار أمريكي حينها، و36 مليون دولار أمريكي بسعر الصرف الجديد.

وأضافت أن “تفاصيل القضية تشير إلى أن المخالفات التي ارتكبها المدان تمثلت بإقدامه على توجيه هيئة إدارة واستثمار الوقف السني لشراء فندق (RAMAD) الكائن في إقليم كردستان، على الرغم من عدم وجود جدوى اقتصادية، وموافقته على عكس الأمانات، خلافا لتعليمات ديوان الرقابة المالية”.