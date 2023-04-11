صرح الإعلامي الرياضي محمد الذايدي، بأن مستوى التحكيم السعودي قبل فترة رئاسة ياسر المسحل لاتحاد الكرة كان أفضل,

وقال الذايدي: “الفرص الموجودة لياسر المسحل لم تٌهيأ للاتحادات التي قبله، بالتالي النجاح منتظر والنجاح هذا يحتاج إلى عمل محترف”.

وتابع: “خلال الـ 4 سنوات الماضية أصبح ما في هوية للتحكيم السعودي”، مشيرا إلى أنه في الوقت السابق كان هناك أسماء قوية تذهب إلى كأس العالم وكأس آسيا والمباريات القوية، مضيفا: “مستوى التحكيم أصبح اقل من الأول”.