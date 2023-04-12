شهدت حلقة اليوم من برنامج “نخوة”، موقفا بطوليا لعدد من المواطنين، تجاه رجل أهان حارس أمن أمام مركز تسوق.

وقام الفنان بشير غنيم بتجسيد دور حارس أمن، وبدأ المشهد التمثيلي، بمطالبة رجل “ممثل” من ضمن فريق البرنامج بالاطلاع على الأكياس التي يحملها، وبدأ الأخير بافتعال مشكلة معه.

وقام الرجل بإهانة حارس الأمن داخل مركز تسوق، لعدم رغبته في فحص الحقائب، فيما حاول حارس الأمن تهدئته موضحا أنه ينفذ مهام عمل، ثم بكى.

وفي تلك اللحظة تدخل عدد من المواطنين للدفاع عن حارس الأمن وقاموا بإبعاد الرجل عنه.