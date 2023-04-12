سلط تقرير الضوء على قصر الملك عبد العزيز رحمه الله، الذي خصص لاستراحته في رحلاته بين الرياض ومكة المكرمة في المويه.

وتم بناء القصر في عام 1357هـ، من الحجارة على الطراز الإسلامي القديم، وتقدر مساحته بحوالي 14.900 متر مربع.

واعتمد في بناءه تطبيق هوية المكان، ويتكون من القصر الملكي وهو عبارة عن مبنى مستطيل في الجهة الغربية من القلعة، ويتكون من مدخلين رئيسيين، الأول في الجهة الجنوبية ويحتوي على عدة وحدات معمارية تضمم 19 دكة، وأيضا يضم المجلس الرسمي المختصر وصالة الطعام ودورة المياه وغرفة النوم”.

وأيضا يحتوي على قصر السكني وفيه 6 غرف، ويحتوي على غرف للضيافة وللحراس وللخدم، بالإضافة إلى محطة وقود لتعبئة السيارات.