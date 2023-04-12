قررت إدارة الأهلي الاستعانة بمكتَبي محاماة دوليين مختصَّين بالقضايا الرياضية في الاستئناف المقدَّم لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية كاس ضد القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا”بمنع النادي من التسجيل فترتين.

وضمت إدارة الأهلي مكتبًا دوليًّا مختصًّا بقضايا الاستئناف إلى جانب مكتب جيان بالو مونتيري، الذي تمَّ التعاقد معه بداية الموسم الرياضي الجاري.

يذكر أن فيفا منع الأهلي من التسجيل نتيجة الشكوى المقدَّمة ضده من الجامايكي لويس جرابان، لاعب الفريق السابق، لعدم تسلُّمه مستحقاته، وفسخ العقد بطريقة غير مشروعة.