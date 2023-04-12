تحدث الشاعر تركي الميزاني عن قصة الشايب الذي أراد أن يطرح عشاه.

وقال تركي الميزاني: كان في زواج عند ربعنا وكنت أطامر أنا بيه وكل شوي يقول لي لا اجلس قلت أبي أغني قال خلاص بغني معك عشان الشعراء.

وأشار: البيت الذي ألقاه في المناسبة : الليلة هالشايب نبي نسري عليه .. الليلة هالشايب نبي نسري علاهم ما شريت بطرقتي ولا ما شرى.

وتابع أن الشايب رد عليه بقول الليلة هالشايب بيطرح عشاه ويلحقك ولو إنك على راس القرى.