كشفت النيابة العامة، عن العقوبات المقررة بحق كل من ارتكب أي أفعال تنطوي على أساليب احتيالية من شأنها الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق، بما في ذلك استخدام وسائل التقنية الإلكترونية.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن هذه الأفعال الإجرامية يترتب عليها عقوبات تصل الى السجن مدة (7) سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (5) ملايين ريال.

وتابعت أن الطرق الاحتيالية للاستيلاء على الأموال دون وجه حق تشمل الكذب والخداع والإيهام، إذ يتم توقيع العقوبة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.