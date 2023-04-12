تحدث الشاعر تركي الميزاني، عن حكاية عودته للحياة بعد وفاته أثناء ولادته، قائلا: وقت ولادتي قالوا إني توفيت ووالدتي تعبت أثناء الولادة لمدة يومين.
وأشار تركي الميزاني: اضطروا لنقل والدتي إلى المستشفى عبر سيارة، وفي منتصف الطريق توقفوا أسفل شجرة، مشيرا: ذهب والدي لمكان قريب يوجد به بدو وأحضر ذبيحة واستعان بهم.
وأوضح: جدتي قالت إنه في وقت تغسيلي أصبح جسمي أحمر ونادت والدي وأبلغته أن طفلي كأن فيه حياة، لافتا: بعدما حركوني طلع صوتي.
عندما قالوا توفي ودفنوه.. عاد للحياة من جديد!@turky2000as @Ali_Alalyani #مراحل_تركي_الميزاني#قناة_SBC pic.twitter.com/ZvCsgRTbl8
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 11, 2023
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