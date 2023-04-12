كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية عبر منصة “أبشر” وإيصال الوثائق إلى العنوان الوطني للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إلى أن مراكز طباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة التي يبلغ عددها 13 مركزاً، ستواصل عملها خلال الإجازة لإنجاز طلبات المستفيدين المقدمة عبر “أبشر” وإيصالها لهم دون الحاجة إلى مراجعة مكاتبها.

وتابعت أن إجازة عيد الفطر لا تحسب ضمن المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين التي تستوجب الغرامة.