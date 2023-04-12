احتل فريق الاتحاد ترتيب تصنيفات جداول شبكة أوبتا العالمية، وذلك على مستوى أفضل أندية قارة آسيا وفرق دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال عام 2023، وذلك حسب الإصدارات الرسمية الأسبوعية لـ«أوبتا»، عبر موقعها وحساباتها.

وتصدر فريق الاتحاد، تصنيف فريق السعودية وآسيا، حسب بيانات شبكة «أوبتا»، خلال شهر أبريل الحالي من عام 2023، بحصوله على تقييم 82.8 من 100.

وجاء الاتحاد في المركز الأول محلياً وقارياً، وفي المركز 92 عالمياً، وهو التصنيف الذي يصدر كل 7 أيام حسب نتائج كل فريق حول العالم، مع صدوره مؤخراً بتاريخ 11 أبريل 2023.